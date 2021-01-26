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Общество / Авто и транспорт
26 января 2021, 08:52

На дорогах Екатеринбурга снова образовались пробки

пробка

В Екатеринбурге снова образовались пробки. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге снова образовались пробки. Дорожная ситуация сейчас оценивается в 8 баллов.

Тяжелее всего приходится автомобилистам, добирающимся в центр города из микрорайона ЖБИ. На улицах Владимира Высоцкого и Сыромолотова возникли сильные заторы. Накануне там произошла коммунальная авария, подтопило трамвайные пути.

Сложности с проездом испытывают уральцы, въезжающие в город по дублёру Сибирского тракта и Кольцовскому тракту, жители микрорайона Широкая Речка, вставшие в пробку на Суходольской, Светлореченской и Соболева. Также машины скопились на Московской, Гурзуфской, Машинной, Фурманова, Халтурина, Готвальда, Черепанова, Машиностроителей, Проезжей, в переулке Базовый.

В центре города труднее всего проехать по проспекту Ленина (от Репина до Вайнера), улицам Малышева (от Хохрякова до 8 Марта), Куйбышева (от Московской до Вайнера).

По данным сервиса Яндекс.Карты, ДТП произошли на Егоршинском подходе, на перекрёстке Малышева - Софьи Ковалевской, Челюскинцев - Восточная, Ленина - Вайнера, Московская - Пальмиро Тольятти, Серафимы Дерябина - Шаумяна и в других местах.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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