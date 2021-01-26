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Общество / Авто и транспорт
26 января 2021, 10:10

В Екатеринбурге для уборки снега перекроют шесть улиц

эвакуация автомобиля

В Екатеринбурге продолжают убирать снег. Мешающие работам автомобили будут увозить на эвакуаторе. Фото: Павел Ворожцов.

Коммунальщики продолжают убирать снег с улиц Екатеринбурга. Водителей предупредили, что мешающие работам автомобили будут увозить на эвакуаторе.

Это позволит оперативно, слаженно и главное беспрепятственно провести работы по уборке и вывозу снега.

По данным пресс-службы мэрии, сегодня, 26 января, на время проведения работ сотрудники ГИБДД перекроют движение на улицах Тверитина, Луганская, Маяковского, Восстания (от Бакинских Комиссаров до Ломоносова), а также в переулке Трамвайном и по нечётной стороне дублёра Сахарова (от Вильгельма де Геннина до Мехренцева).

На обозначенных улицах появятся временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Областная газета Свердловской области

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