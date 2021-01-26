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Общество / Авто и транспорт
26 января 2021, 10:57

Назначен новый врио начальника ГИБДД Нижнего Тагила

Сотрудники ГИБДД остановили машину

До этого Александр Зверев руководил отделом охраны общественного порядка МУ МВД "Нижнетагильское". Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле сменился глава ГИБДД. Врио начальника назначен подполковник полиции Александр Зверев.

"Александр Зверев - выходец из ГИБДД. До этого он руководил регистрационным отделением в Нижнем Тагиле, а последние несколько лет был начальником отдела охраны общественного порядка", - рассказали "Облгазете" в МУ МВД "Нижнетагильское".

Напомним, что в прошлом году в отделе ГИБДД Нижнего Тагила проходили следственно-оперативные мероприятия. После отставки Анатолия Чернова временно исполняющим обязанности начальника был Сергей Бернгардт. Сейчас он является замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД.

Областная газета Свердловской области

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