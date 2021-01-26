Свердловские автоинспекторы за день выявили 150 нарушений в работе такси

Свердловские автоинспекторы за день выявили 150 нарушений в работе такси. Фото: Алексей Кунилов.

Госавтоинспекция Свердловской области проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». За первый день рейдов на региональных дорогах выявлено 150 нарушений ПДД.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мероприятия, направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями такси, а также профилактику ДТП с участием данной категории, проводятся на территории региона с 25 по 27 января.

Только за понедельник автоинспекторами было пресечено около 150 нарушений ПДД, допущенных таксистами. Среди нарушений – незаконная установка знака «такси», внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Кроме того, зафиксировано семь водителей, перевозивших пассажиров нелегально.

Напомним, в 2020 в Екатеринбурге зарегистрировали 111 дорожных аварий с участием такси. Их число по сравнению с предыдущим годом возросло на 9,3%.

Добавим, в 2020 году на Среднем Урале по вине таксистов произошло 43 ДТП. В авариях погибли два человека, ещё 64 получили травмы различной степени тяжести.

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