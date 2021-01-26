Кто расчистит снежную дорогу трамваю?

Оказывается, трамваи тоже могут попадать в пробки из-за скопившегося снега на стрелочных переводах, которые зачастую приходится чистить самому водителю Фото: Галина Соловьёва

За последние дни в редакцию «Облгазеты» поступило несколько жалоб от наших читателей на проблемы с городским транспортом, вызванные недавними сильными морозами и снегопадами в столице Урале.

– Городской транспорт в минувшие две недели ходил просто ужасно, – возмущается жительница Екатеринбурга Алевтина Яшкина. – Особенно трамваи: снег постоянно засорял пути, и водителям, а зачастую это женщины, приходилось вручную убирать его. В итоге транспорт стоял по полчаса, а то и больше.

В похожей ситуации оказался и журналист «Облгазеты»: пять трамваев просто встали в снегопад на трамвайном кольце возле гостиницы «Исеть», пассажиры возмущаются, и никого не выпускают из салона.

– А что я могу сделать, сейчас пути расчистят и поедем, – раздражённо отвечает кондуктор трамвая. – Сегодня мы ещё нормально едем: вчера трамвай вообще больше двух часов в пробке стоял, водитель 40 минут самостоятельно чистила стрелку: никто не помог.

Как сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, водитель трамвая выходит на пути только для перевода стрелки, если она автоматически не сработала из-за забившегося снега. Никаких коллапсов с трамваями в городе, по мнению администрации, не было.

Чистку стрелочного перевода в особенно снежные дни заместитель генерального директора екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» Андрей Ившин назвал неизбежной частью работы водителя трамвая.

– Мы не можем поставить дворника у каждой стрелки, который будет следить за путями, – говорит Андрей Ившин. – Но у нас есть бригады путейцев, которые в плановом порядке убирают снег. А когда нужно усиление, мы выводим дежурных и инженерно-технических помощников, которые могут стоять на путях посменно и помогать чистить стрелки.

В борьбу со снегом Гортранс выводит снегоочистители – выпущенные ещё в 1930-х годах вагоны, которые оборудованы специальной щёткой. Но работает эта техника только по ночам в составе трёх единиц. В особо снежные дни их шесть – о покупке новых снегоочистителей речи не идёт. Помимо этого, служба пути тоже чистит трамвайные пути и узлы, убирает ледяные наросты на рейсах и вывозит снег совместно с дорожными службами.

– Трамваи могут опаздывать и по другим причинам, – отмечает Андрей Ившин. – Например, когда температура ниже минус 30 градусов. В таком случае мы обязаны ограничить скорость, чтобы сохранить контактную сеть – это нюансы эксплуатации транспорта.

Другой же житель Екатеринбурга Максим Котлов пожаловался на сильный холод в трамваях: в морозы особой разницы в температуре в этом транспорте и на улице не чувствуется.

По словам Андрея Ившина, он знает об этой проблеме в трамваях чешского производства, каких в Екатеринбурге большинство. Пять лет назад Гортранс установил в них по два дополнительных нагнетателя воздуха в дополнение к тем, что были встроены в бортах вагонов, но это несильно спасает ситуацию. Новых же разнопольных трамваев, в которых теплее, в Екатеринбурге всего пять.

– Действительно, зимой в морозы салон выхолаживается, – соглашается замдиректор Гортранса. – Мы стараемся сохранять тепло: закрываем двери после высадки-посадки, не держим салон открытым на конечных пунктах. Но когда через каждые 600 метров трамвай открывает двери на остановках, то просто нереально нагреть салон.

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