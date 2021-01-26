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Общество / Авто и транспорт
26 января 2021, 17:54

В Екатеринбурге продолжат эвакуировать мешающие уборке снега автомобили

эвакуатор

В Екатеринбурге продолжат эвакуировать мешающие уборке снега автомобили. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге продолжат эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Опубликован список улиц, где 27 января водители не смогут оставить личный транспорт.

По данным пресс-службы мэрии, парковка будет запрещена на улицах Тепличная, Парниковая, Большакова (от Луначарского до Восточной), Академика Вонсовского (от Чкалова до Михеева), а также на дублёре ул. Сахарова (от Чкалова до Амундсена). Там появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличкой "Работает эвакуатор".

Отмечается, что оставленные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке снега транспортные средства подлежат эвакуации. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Добавим, сегодня врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов поручил очистить от образовавшейся "снежной каши" все перекрёстки. Службы благоустройства будут приводить город в порядок, начиная с центральной части.

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Областная газета Свердловской области

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