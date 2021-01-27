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Общество / Авто и транспорт
27 января 2021, 15:23

Два свердловских перевозчика получили стотысячные штрафы за нарушение санитарных норм

автобус на автовокзале

Несоблюдение санитарных норм создаёт угрозу заражения опасными вирусами не только для работников предприятия, но и для пассажиров. Фото: Алексей Кунилов.

Автотранспортные предприятия Полевского и Арамиля привлечены к административной ответственности за нарушение противоэпидемических требований. Перевозчики получили штрафы по 100 тыс. рублей.

Речь идёт о "Пассажирском автотранспортном предприятии" (Полевской) и ООО "Авто-Плюс" (Арамиль). В этих муниципалитетах был зафиксирован рост количества инфекционных заболеваний, и санврачи решили провести на этих предприятиях эпидемиологическое расследование, чтобы выявить причины. В итоге были выявлены сразу несколько нарушений.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на "Пассажирском автотранспортном предприятии" не нашлось записей о температурном контроле и графиков уборки. В помещениях нет кожных антисептиков, дозаторов с жидким мылом, одноразовых бумажных полотенец и электрических сушилок для рук.

На "Авто-Плюс", как оказалось, не проводятся дезинфекция оборудования и инвентаря, влажная уборка производственных помещений, не создан запас дезинфицирующих средств. На территории предприятия нет условий для обработки автобусов (мойки для автотранспорта и постов дезинфекции).

Всё это создаёт угрозу заражения опасными вирусами не только для работников предприятия, но и для пассажиров.

По результатам проверки юридическим лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений и о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Материалы проверок по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершённое при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления ограничительных мероприятий") были направлены в суд. Решением суда автотранспортные предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Напомним, осенью в Екатеринбурге прошлого года санврачи запретили частному перевозчику выводить автобусы в рейсы из-за аналогичных претензий. Однако несмотря на запрет транспорт вышел на маршруты.

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Областная газета Свердловской области

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