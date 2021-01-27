Темы дня

Общество / Авто и транспорт
27 января 2021, 17:11

Екатеринбуржцам рассказали, с каких улиц 28 января вывезут снег и эвакуируют машины

эвакуация автомобиля

Екатеринбуржцам рассказали, с каких улиц 28 января вывезут снег и эвакуируют машины. Фото: Галина Соловьёва.

Завтра, 28 января, коммунальные службы Екатеринбурга будут вывозить снег с улиц Академика Вонсовского и Мичурина (от Декабристов до Тверитина). Мешающие процессу автомобили эвакуируют.

На указанных улицах появятся временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор», отметили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуированы. Оставлять машины нельзя ни вдоль обочин, ни в парковочных карманах обозначенных улиц.

Добавим, эвакуировать автомобили во время уборки снега начали в ночь на 26 января. Ежедневно список улиц, где запрещают парковку, меняется.

Читайте также:

Вице-мэр Екатеринбурга дал неутешительный прогноз по пробкам в городе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.01.2021, 18:42 / Политика
Андрей Курьяков назначен главой свердловского департамента лесного хозяйства
27.01.2021, 17:59 / Политика
Владимир Путин заявил, что новая мировая война привела бы к "концу цивилизации"
27.01.2021, 17:17 / Общество
На Средний Урал поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона"
27.01.2021, 17:12 / Экономика
В 2020 году объёмы промпроизводства в Свердловской области выросли на 2,3%
27.01.2021, 17:11 / Общество
Екатеринбуржцам рассказали, с каких улиц 28 января вывезут снег и эвакуируют машины