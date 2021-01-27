Екатеринбуржцам рассказали, с каких улиц 28 января вывезут снег и эвакуируют машины

Завтра, 28 января, коммунальные службы Екатеринбурга будут вывозить снег с улиц Академика Вонсовского и Мичурина (от Декабристов до Тверитина). Мешающие процессу автомобили эвакуируют.
На указанных улицах появятся временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор», отметили в пресс-службе муниципалитета.
Автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуированы. Оставлять машины нельзя ни вдоль обочин, ни в парковочных карманах обозначенных улиц.
Добавим, эвакуировать автомобили во время уборки снега начали в ночь на 26 января. Ежедневно список улиц, где запрещают парковку, меняется.
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