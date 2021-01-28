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Общество / Авто и транспорт
28 января 2021, 11:35

В Нижнем Тагиле закроют три улицы на месяц

Перекрытие дорог

В Нижнем Тагиле на месяц закроют три улицы. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 февраля на трёх улицах Нижнего Тагила ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству газопровода.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, в период с 1 февраля по 1 марта движение транспортных средств будет ограничено на следующих участках улиц:

  • ул. Парашютная (от дома № 36 по Парашютной до Кизеловской);
  • ул. Кизеловская (от Парашютной до Жданова);
  • ул. Жданова (от Кизеловской до Ярославской).

Там АО «Газмонтаж» будет проводить работы по строительству газопровода. Компании необходимо озаботиться установкой дорожных знаков в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения в срок до 1 февраля.

Областная газета Свердловской области

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