В Нижнем Тагиле закроют три улицы на месяц

В Нижнем Тагиле на месяц закроют три улицы. Фото: Алексей Кунилов.

С 1 февраля на трёх улицах Нижнего Тагила ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству газопровода.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, в период с 1 февраля по 1 марта движение транспортных средств будет ограничено на следующих участках улиц:

ул. Парашютная (от дома № 36 по Парашютной до Кизеловской);

ул. Кизеловская (от Парашютной до Жданова);

ул. Жданова (от Кизеловской до Ярославской).

Там АО «Газмонтаж» будет проводить работы по строительству газопровода. Компании необходимо озаботиться установкой дорожных знаков в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения в срок до 1 февраля.