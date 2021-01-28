Кольцово разрешили открыть международные авиаперелёты

Кольцово и ещё 19 российских аэропортов вошли в перечень пунктов пропуска через государственную границу. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Екатеринбурге сможет принимать рейсы из Армении и Белоруссии. На борт пустят только тех, ко сдал тест на коронавирус.

Результаты необходимо будет загружать в приложение "Путешествую без COVID-19". Перелёты из Армении и Белоруссии в Екатеринбург смогут совершать только граждане Евразийского экономического союза. В него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Согласно документу, Кольцово и ещё 19 российских аэропортов вошли в перечень пунктов пропуска через государственную границу для граждан, которые въезжают в нашу страну с 1 февраля по 1 марта.

Информации о том, смогут ли екатеринбуржцы летать в Армению и Белоруссию в ближайший месяц, пока нет.

Ранее Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил в разговоре с "Областной газетой", что открытие авиасообщения между Россией и Индией, Вьетнамом, Катаров, Финляндией - это хороший знак. Однако рассматривать эти направления для туризма преждевременно из-за действующих ограничений. Он также рассказал, куда поедут отдыхать уральцы в феврале-марте.

Публикуем текст распоряжения Правительства РФ:

Фото: текст распоряжения

Фото: текст распоряжения

Фото: текст распоряжения