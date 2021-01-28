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Общество / Авто и транспорт
28 января 2021, 15:17

В феврале из Екатеринбурга будет совершено не менее двух вылетов в Армению

Турист в аэропорту

На борт пустят только тех, ко сдал тест на коронавирус и разместил отрицательный результат в приложении "Путешествую без COVID-19". Фото: Павел Ворожцов

С 1 февраля Кольцово возобновляет международные авиаперелёты. Будет совершено не менее двух вылетов из Екатеринбурга в Ереван и обратно.

Первый рейс в Армению запланирован на 10 февраля, второй - на 19 февраля. Из Армении в Екатеринбург - 9 и 18 февраля.

"Мы планируем увеличить частоту полётов. Организатором выступает Почётное консульство Армении в Екатеринбурге. Сегодня мы обсудили с ними перспективы взаимодействия. У турагентств теперь есть возможность предлагать комбинированные туры. Белоруссия - также привлекательное направление для туризма и санаторно-курортного отдыха. Мы будем делать всё возможное, чтобы привлекать авиакомпанию "Белавия", - рассказал "Областной газете" президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Екатеринбурге сможет принимать рейсы из Армении и Белоруссии. На борт пустят только тех, ко сдал тест на коронавирус и разместил отрицательный результат в приложении "Путешествую без COVID-19".

В Кольцово и Уральской ассоциации туризма сообщили, что и до пандемии уже несколько лет у Екатеринбурга не было прямого авиасообщения с Минском. При этом в расписании аэропорта появились данные о рейсах в Ереван и обратно. Их будут выполнять "Уральские авиалинии". Почётное консульство Армении в Екатеринбурге уже опубликовало подробный график ближайших перелётов.

Фото: график перелётов
Фото: онлайн-табло Кольцово

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