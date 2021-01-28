Опубликован список улиц Екатеринбурга, где временно запретят парковать машины. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Екатеринбурга опубликовали обновлённый список улиц, где водители не смогут оставить свой автомобиль. Временные ограничения связаны с уборкой снега.

По данным пресс-службы мэрии, 29 января снежные массы будут вывозить с участков улиц Ирбитская (от Данилы Зверева до Раевского) и Волгоградская (от дома № 47 на Волгоградской до Амундсена). Работы также будут проводиться на улице Азина (от Челюскинцев до Свердлова) в ночь на 30 января.

На обозначенных улицах появятся временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Добавим, эвакуировать автомобили во время уборки снега начали в ночь на 26 января. Ежедневно список улиц, где запрещают парковку, меняется. С актуальным на текущий день можно ознакомиться тут.