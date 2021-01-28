В феврале россияне смогут совершить железнодорожное путешествие на юг со скидкой 50%

Свердловчанам будут доступны маршруты Екатеринбург - Новороссийск, Барнаул - Адлер и Тюмень - Махачкала. Фото: Галина Соловьёва.

В феврале россиянам предоставят скидку 50% на билеты в поезда, курсирующие по южным направлениям. Оформить проездные документы по акции можно с 28 января по 1 февраля.

Скидка действует при покупке билетов на верхние места в вагоны купе определённых поездов, отправляющихся в путь в период с 1 по 12 февраля, отмечается на сайте РЖД.

В перечень поездов, участвующих в акции, попали более 50 железнодорожных составов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Красноярска в такие города, как Ставрополь, Минеральные Воды, Владикавказ, Анапа, Кисловодск. Свердловчанам будут доступны маршруты Екатеринбург - Новороссийск (№335), а также Барнаул - Адлер (№140) и Тюмень - Махачкала (№373), которые сделают остановку в столице Урала.

Напомним, в течение февраля и марта россияне также смогут путешествовать в плацкартных вагонах со скидкой 30%.

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