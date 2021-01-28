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Общество / Авто и транспорт
28 января 2021, 18:21

Свердловская ГИБДД анонсировала охоту на пьяных водителей

ГИБДД

Свердловская ГИБДД анонсировала охоту на пьяных водителей. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области пройдут сплошные проверки транспорта. Сотрудники ГИБДД будут ловить нарушителей Правил дорожного движения.

Особое внимание планируется уделить поимке нетрезвых водителей, а также тех, у кого нет водительских прав. Рейды стартуют с вечера пятницы и продлятся все выходные. Автоинспекторы будут дежурить в разных городах Среднего Урала. 

Госавтоинспекция напоминает!

За вождение в нетрезвом виде водителям грозит крупный штраф и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичные меры применяются в случае отказа водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

За управление автомобилем водителем без прав, а также лишённым права управления, предусмотрены крупные штрафы и даже административный арест на срок до 15 суток.

Добавим, с начала года на территории Среднего Урала зафиксировано 8 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях пострадали девять человек.

Напомним, с 25 по 27 января в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Такси". За первый день рейдов на свердловских дорогах было выявлено 150 нарушений ПДД.

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Областная газета Свердловской области

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