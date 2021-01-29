В России отзывают на ремонт 82 тысячи автомобилей Lexus и Toyota

На машинах бесплатно заменят форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные. Фото: Галина Соловьёва

Росстандарт сообщил об отзыве на бесплатный ремонт 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200. В неисправных машинах есть риск короткого замыкания и возгорания.

Речь идёт о всех автомобилях, проданных с 31 января 2013 года. Владельцы Lexus и Toyota могут сопоставить VIN-код машины с прилагаемым Росстандартом перечнем. Если код совпадает, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и назначить дату визита в салон. На машинах бесплатно заменят форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "ТОЙОТА МОТОР" проинформируют водителей, чьи машины подпадают под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.

"Причина отзыва ТС: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе", - пояснили в Росстандарте.

Антигололедные реагенты могут попасть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию, перегреву или к возгоранию.