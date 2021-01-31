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Общество / Авто и транспорт
31 января 2021, 09:57

В Тавде из-за коммунальной аварии перекрытии улицу

коммунальная авария

Тавдинцев предупредили о перекрытии движения на улице Павлика Морозова. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей Тавдинского городского округа предупредили о закрытии транспортного движения на улице Павлика Морозова. Ограничения связано с аварийно-ремонтными работами на сетях теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, проехать не получиться по участку улицы Павлика Морозова от Кирова до Советской. Водителей просят участь эту информацию и заранее планировать маршруты передвижения.

Отмечается, что на время ликвидации аварии также изменён автобусный маршрут №4. Данный общественный транспорт будет следовать от администрации по ул. 9 мая до Площади имени Ленина.

"Об открытии улицы, сообщим дополнительно", ‒ говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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