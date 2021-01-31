В Екатеринбурге закрыли шесть станций метро

В Екатеринбурге закрыли шесть станций метро. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга сообщили об инциденте в метро. Горожане не смогут проехать от "Проспекта Космонавтов" до "Площади 1905 года".

По данным пресс-службы мэрии, сегодня в 10:56 на участке между станциями "Машиностроителей" ‒ "Уральская" остановился состав. Причиной стало заклинивание колёсной пары первого вагона.

Сейчас состав выводится на станцию "Уральская". Это необходимо, чтобы эвакуировать пассажиров.

"Движение поездов по участку "Пр. Космонавтов" ‒ "Площадь 1905 года" остановлено. Движение на участке "Геологическая" ‒ "Ботаническая" сохраняется", ‒ говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления движения неисправный вагон будет транспортирован на пути оборота станции "Площадь 1905 года".

Добавим, как сообщают федеральные СМИ, сегодня в Москве закрывают центральные станции метро. По информации РИА Новостей, это связано с несогласованными митингами.