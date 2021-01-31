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Общество / Авто и транспорт
31 января 2021, 14:40

В Екатеринбурге открыли все станции метро

метро

В Екатеринбурге открыли все станции метро. Фото: Павел Ворожцов.

Метрополитен Екатеринбурга заработал в полную силу. Горожане смогут зайти и выйти на любой станции подземки.

Ранее сообщалось, что на участке между станциями "Машиностроителей" ‒ "Уральская" остановился состав. Причиной стало заклинивание колёсной пары первого вагона. Для освобождения путей и восстановления движения были закрыты станции от "Пр. Космонавтов" до "Площади 1905 года" включительно.

На данный момент неисправный состав метро выведен на пути оборота станции "Площадь 1905 года". Все станции открыты, график движения восстанавливается, сообщает пресс-служба администрация уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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