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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2021, 10:05

Россиянам предоставят скидки 30% на билеты в купе

поезд

Стоимость билетов в купе снижена на 30%. Фото: Галина Соловьёва.

С 8 февраля по 4 марта россияне смогут путешествовать поездами по стране со скидкой. Стоимость билетов на нижние и верхние места в вагонах купе на эти даты снижена на 30%.

Приобрести билеты по акции можно только в течение одного дня - 2 февраля. Оформить проездной документ можно как в кассах, так и сайте РЖД.

Как отмечается на сайте холдинга, в акции участвуют почти все поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за исключением следующих составов:

Фото: сайт РЖД

Напомним, также в феврале и марте россиянам предоставят скидки 30% на билеты в плацкартные вагоны, а с 1 по 12 февраля на поезде можно отправиться в выгодное путешествие на юг страны.

Областная газета Свердловской области

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