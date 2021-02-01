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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2021, 13:24

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу выделили ещё 330 миллионов на "умные" дороги

светофор

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу выделили ещё 330 миллионов на "умные" дороги. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловскую область из федерального бюджета направлено 330 млн рублей. Деньги пойдут на создание в 2021 году интеллектуальной транспортной системы в регионе.

Указанная сумма поделена между двумя муниципалитетами. Большая часть – 250 млн рублей – досталась Екатеринбургу. Ещё 80 млн рублей – Нижнетагильской городской агломерации.

В 2020 году эти города получили столько же. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства уже подвело итоги создания "умных" дорог в рамках нацпроекта БКАД за прошлый год.

Известно, что в Екатеринбурге специалисты продолжили развивать и объединять уже имеющиеся элементы цифровой транспортной системы. К автоматизированной системе управления дорожным движением подключены светофоры на 630 перекрёстках.

Кроме того, на улицах уральской столицы появилось 111 новых камер и 45 видеодетекторов. Данное оборудование позволяет не только фиксировать нарушения ПДД, но и анализировать транспортный поток, прогнозировать развитие дорожной ситуации.

Также в ключевых пересадочных узлах появились 39 "умных" остановок. Они оснащены системами видеонаблюдения, онлайн-картой движения транспорта, телефоном, разъёмами для зарядки телефонов, а также подключены к единой дежурной диспетчерской службе.

В свою очередь, в Нижнем Тагиле строительство интеллектуальной транспортной системы началось практически с нуля. В 2020 году там появились первые "умные" светофоры (модернизирован 21 объект). В городе также начата работа по созданию единой платформы управления транспортной системой муниципального уровня.

Свердловская область стала одним из 22 пилотных регионов, получивших средства из федерального бюджета на внедрение цифровых технологий в дорожно-транспортную сферу.

В свердловских городах создаются отдельные цифровые сервисы, которые объединятся в целостную интеллектуальную систему в 2024 году, сообщает департамент информполитики региона.

Областная газета Свердловской области

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