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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2021, 14:35

На СвЖД изменится расписание электричек

электричка

Изменения в расписании связаны с тем, что 21, 22 и 23 февраля  в России будут выходными по случаю Дня защитников Отечества. Фото: Владимир Мартьянов.

С 19 по 24 января на Свердловской железной дороге изменится график движения электричек. Это коснётся поездов, курсирующих из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, изменения в расписании связаны с тем, что 21, 22 и 23 февраля в России будут выходными по случаю празднования Дня защитников Отечества.

Так, "Ласточка" Екатеринбург - Нижний Тагил отправлением в 17:26 (№7067) не выйдет на маршрут 20 и 23 февраля, зато она дополнительно назначена на 19 и 21 февраля. В обратном направлении отменены поезда, которые должны были отправиться в путь в 5:59 (№7060) 22 и 23 февраля, в 7:32 (№7062) 21 и 24 февраля и в 15:06 (№7068) 21 февраля. Эти рейсы перенесены на другие даты: в 5:59 (№7060) 21 февраля, в 7:32 (№7062) 20 и 22 февраля и в 15:06 (№7068) 23 февраля.

Из Екатеринбурга в Серов не будет рейсов в 17:26 (№7071) 19 и 21 февраля, вместо этого они назначены на 20 и 23 февраля. Из Серова отменён ночной рейс (в 3:10 №7072), который должен был состояться 20 и 22 февраля. Он намечен на 21 и 24 февраля.

Отмена ждёт и некоторых поездов в Кузино - отправлением в 17:57 (№7055) 20 и 23 февраля. Уехать туда можно будет в то же время 19 и 21 февраля. Вернуться в Екатеринбург пассажиры смогут на поезде, уходящем с перрона в 5:42 (№7056), 20 и 22 февраля, но не 21-го и 24-го.

Что касается поездов до Шали, они отменены 19 и 21 февраля (17:57, №7053) и назначены на 20 и 23 февраля. Обратно электричка отправится в 4:42 21 и 24 февраля, а вот 20 и 22 февраля эти рейсы не состоятся.

Областная газета Свердловской области

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