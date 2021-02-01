На Среднем Урале поймали 170 нетрезвых водителей

В следующие выходные сотрудники ГИБДД снова намерены провести рейды. Фото: Алексей Кунилов.

В выходные свердловские сотрудники ГИБДД провели сплошные проверки транспорта с целью пресечения грубых нарушений ПДД. За три дня на дорогах Среднего Урала поймали 170 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 40 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения, а 20 - были задержаны пьяными повторно.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. За езду в нетрезвом виде и за отказ от прохождения освидетельствования водителям грозят штрафы и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Тех, кто попался на нарушении, не в первый раз, ждёт уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Также в выходные госавтоинспекторы задержали 170 автомобилистов без водительских удостоверений. Им также грозят крупные штрафы и даже административный арест до 15 суток.

В следующие выходные сотрудники ГИБДД снова намерены провести рейды.