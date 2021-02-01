Екатеринбуржцам рассказали, с каких улиц 2 и 3 февраля будут эвакуировать машины

Екатеринбуржцам рассказали, с которых улиц 2 и 3 февраля будут эвакуировать машины. Фото: Павел Ворожцов.

Мэрия Екатеринбурга обновила список улиц, где временно запретят парковать машины. Ограничения связаны с уборкой снега.

По данным пресс-службы мэрии, в ближайшее время дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» можно будет увидеть на трёх улицах. В ночь на 2 февраля оставлять машину не стоит на Технической (от Ангарской до Расточной), а в дневное время – на Стахановской (от Кировградской до Калинина).

Ночью 3 февраля коммунальные службы приступят к уборке от снежных масс улицы Героев России. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Добавим, эвакуировать автомобили во время уборки снега начали в ночь на 26 января. Ежедневно список улиц, где запрещают парковку, меняется.