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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2021, 17:05

В Свердловской области таксисты допустили 600 нарушений за три дня

рейды ГИБДД

В Свердловской области таксисты допустили 600 нарушений за три дня. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За три дня сотрудники свердловской Госавтоинспекции выявили 600 нарушений ПДД, допущенных водителями такси. В ходе рейдов проверялись наличие разрешений на перевозку пассажиров и водительских удостоверений, а также законность установки фонарей такси.

Как рассказали в Управлении регионального ГИБДД ГУ МВД России, наиболее распространёнными нарушениями у таксистов стали неиспользование ремней безопасности, незаконная установка опознавательного фонаря и нанесение раскраски «такси», отсутствие спецразрешений на перевозку пассажиров. 105 административных дел возбуждено за управление автомобилями, имеющими неисправности.

Отмечается, что некоторым водителям такси грозит и уголовная ответственность. Так, в отношении таксиста из Качканара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Он работал с поддельным водительским удостоверением. Мужчина лишился спецправа за пьяное вождение. Новый документ он приобрёл за 3 тысячи рублей.

Добавим, в 2020 году на Среднем Урале по вине таксистов произошло 43 ДТП. В авариях погибли два человека, ещё 64 получили травмы различной степени тяжести.

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Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области таксисты допустили 600 нарушений за три дня