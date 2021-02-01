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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2021, 17:20

На трассе М-5 "Урал" восстановили обрушившийся надземный переход

Надземный переход

Проход по мосту откроют в ближайшие дни. Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Строители восстановили конструкцию надземного пешеходного перехода на трассе М-5 "Урал", который осенью прошлого года обрушил грузовой автомобиль. Проход по мосту откроют в ближайшие дни.

Напомним, что в сентябре в пешеходный переход, расположенный на въезде в Екатеринбург, врезался "КамАЗ" с поднятым кузовом. Мост обрушился прямо на кабину грузовика, в результате чего водитель скончался на месте. После обрушения строения схему движения пешеходов изменили.

Вчера сообщалось, что надземный переход восстановят в начале февраля.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", восстановление конструкции пешеходного моста было завершено в понедельник, 1 февраля, однако движение по нему ещё закрыто. Проход для пешеходов обещают открыть в ближайшие несколько дней.

Областная газета Свердловской области

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