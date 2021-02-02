Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 февраля 2021, 16:28

Из Кольцово возобновляются рейсы на Кипр

Екатеринбург-Ларнака-Екатеринбург

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку и обратно будут выполняться начиная с 7 марта. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

С марта из аэропорта Кольцово можно будет улететь ещё по одному международному направлению. Авиакомпания «Уральские авиалинии» полетит из уральской столицы на Кипр.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, прямые рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку и обратно будут выполняться начиная с 7 марта один раз в неделю по воскресеньям. С конца апреля планируется увеличить число рейсов до двух в неделю. Билеты уже поступили в продажу. Стоимость перелёта начинается от 15,5 тысячи рублей в одну сторону и 28 тысяч туда-обратно.

Добавим, что на данный момент въезд на Кипр для граждан России с туристическими целями не разрешён. Несмотря на это, к перелёту допускаются все категории граждан. Для поездки, помимо про-визы, необходимо в первую очередь заполнить анкету и получить специальное разрешение.

Поскольку Россия включена в перечень стран «Красной категории», пассажирам, прибывающим на Кипр, потребуется наличие двух отрицательных ПЦР-тестов: первый необходимо сделать в России, не позднее, чем за 72 часа до вылета, а второй - по прибытии на Кипр, непосредственно в аэропорту прилёта. В случае положительного теста, пассажиру придётся соблюдать 14-дневный карантин.

Напомним, международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому воздушная гавань Екатеринбурге сможет принимать рейсы из Армении и Белоруссии. На борт пустят только тех, ко сдал тест на коронавирус и разместил отрицательный результат в приложении "Путешествую без COVID-19".

Первый рейс в Армению запланирован на 10 февраля, второй - на 19 февраля. Из Армении в Екатеринбург - 9 и 18 февраля.

Также накануне стало известно, что начиная с 11 февраля «Уральские авиалинии» впервые полетят по маршруту Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2021, 17:55 / Общество
В Екатеринбурге начнут эвакуировать машины только по ночам
02.02.2021, 17:53 / Общество
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада
02.02.2021, 17:32 / Общество
Владимир Якушев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во вех регионах УрФО
02.02.2021, 17:11 / Общество
Депутаты обсудили вырубку деревьев для строительства веерного депо в ЦПКиО Екатеринбурга
02.02.2021, 17:01 / Общество
Глава Минпросвещения РФ назначил своим советником лучшего учителя страны