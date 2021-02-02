Из Кольцово возобновляются рейсы на Кипр

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку и обратно будут выполняться начиная с 7 марта. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

С марта из аэропорта Кольцово можно будет улететь ещё по одному международному направлению. Авиакомпания «Уральские авиалинии» полетит из уральской столицы на Кипр.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, прямые рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку и обратно будут выполняться начиная с 7 марта один раз в неделю по воскресеньям. С конца апреля планируется увеличить число рейсов до двух в неделю. Билеты уже поступили в продажу. Стоимость перелёта начинается от 15,5 тысячи рублей в одну сторону и 28 тысяч туда-обратно.

Добавим, что на данный момент въезд на Кипр для граждан России с туристическими целями не разрешён. Несмотря на это, к перелёту допускаются все категории граждан. Для поездки, помимо про-визы, необходимо в первую очередь заполнить анкету и получить специальное разрешение.

Поскольку Россия включена в перечень стран «Красной категории», пассажирам, прибывающим на Кипр, потребуется наличие двух отрицательных ПЦР-тестов: первый необходимо сделать в России, не позднее, чем за 72 часа до вылета, а второй - по прибытии на Кипр, непосредственно в аэропорту прилёта. В случае положительного теста, пассажиру придётся соблюдать 14-дневный карантин.

Напомним, международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому воздушная гавань Екатеринбурге сможет принимать рейсы из Армении и Белоруссии. На борт пустят только тех, ко сдал тест на коронавирус и разместил отрицательный результат в приложении "Путешествую без COVID-19".

Первый рейс в Армению запланирован на 10 февраля, второй - на 19 февраля. Из Армении в Екатеринбург - 9 и 18 февраля.

Также накануне стало известно, что начиная с 11 февраля «Уральские авиалинии» впервые полетят по маршруту Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам.