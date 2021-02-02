Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 февраля 2021, 17:00

В январе поездами дальнего следования путешествовали 400 тысяч уральцев

поезд, пассажиры, перрон

В январе поездами дальнего следования путешествовали 400 тысяч уральцев. Фото: Алексей Кунилов.

В январе с вокзалов и станций Свердловской магистрали в путь отправились 1,6 млн пассажиров. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объём перевозок сократился на 28,3%.

Наиболее заметным было снижение количества пассажиров, которые воспользовались поездами дальнего следования. Таких путешественников стало на 36,6% меньше, чем годом ранее, то есть - 400 тыс. человек.

В пригородном сообщении поездки совершили 1,2 млн пассажиров. Снижение показателя составило 24,4%, передаёт пресс-служба СвЖД.

В целом на сети РЖД в январе перевезено 63,5 млн человек (-29%): в пригородном сообщении - 57,6 млн пассажиров (-28,3%), поездами дальнего следования - 5,9 млн пассажиров (-34,6%).

Читайте также:

В прошедшие новогодние каникулы россияне заметно реже путешествовали поездами.

На СвЖД изменится расписание электричек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2021, 17:55 / Общество
В Екатеринбурге начнут эвакуировать машины только по ночам
02.02.2021, 17:53 / Общество
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада
02.02.2021, 17:32 / Общество
Владимир Якушев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во вех регионах УрФО
02.02.2021, 17:11 / Общество
Депутаты обсудили вырубку деревьев для строительства веерного депо в ЦПКиО Екатеринбурга
02.02.2021, 17:01 / Общество
Глава Минпросвещения РФ назначил своим советником лучшего учителя страны