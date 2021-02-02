В январе поездами дальнего следования путешествовали 400 тысяч уральцев. Фото: Алексей Кунилов.

В январе с вокзалов и станций Свердловской магистрали в путь отправились 1,6 млн пассажиров. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объём перевозок сократился на 28,3%.

Наиболее заметным было снижение количества пассажиров, которые воспользовались поездами дальнего следования. Таких путешественников стало на 36,6% меньше, чем годом ранее, то есть - 400 тыс. человек.

В пригородном сообщении поездки совершили 1,2 млн пассажиров. Снижение показателя составило 24,4%, передаёт пресс-служба СвЖД.

В целом на сети РЖД в январе перевезено 63,5 млн человек (-29%): в пригородном сообщении - 57,6 млн пассажиров (-28,3%), поездами дальнего следования - 5,9 млн пассажиров (-34,6%).

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