Екатеринбург встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада

На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано 11 ДТП, четыре из которых произошли на участке Объездной дороги от Луганской до Московской. Фото: Алексей Кунилов.

Под конец рабочего дня автомобилисты уральской столицы встали в 9-балльные пробки. Причиной образовавшихся дорожных заторов стал сильный снегопад.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", самые большие пробки образовались на улицах Халтурина (в сторону Токарей), Волгоградская, Куйбышева, Восточная (в сторону Ткачей), Комсомольская, Малышева, Розы Люксембург, Челюскинцев, Кирова, Гражданская, Амундсена, Луначарского, Декабристов, Шефская, Щербакова (на участке от Прониной до Походной), проспекте Ленина и Космонавтов.

На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано 11 ДТП, четыре из которых произошли на участке Объездной дороги от Луганской до Московской. Также аварии были замечены на улицах Большакова (рядом с "Уральцем"), Московская (на участке от Малышева до Радищева), Бебеля (возле наркологической больницы), Токарей (на участке от Кирова до Татищева), а также на перекрёстках Машинная - Щорса, Ильича - Краснознамённая, Бакинских Комиссаров - Кировградская.

Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

Напомним, вчера о снегопадах и сильном ветре предупреждали свердловские спасатели. Власти Екатеринбурга призвали водителей ограничить поездки по городу на личном транспорте.

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