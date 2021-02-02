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Общество / Авто и транспорт
2 февраля 2021, 17:55

В Екатеринбурге начнут эвакуировать машины только по ночам

эвакуация машины

В Екатеринбурге начнут эвакуировать машины только по ночам. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге продолжается уборка снега и эвакуация машин, мешающих проведению работ. Ранее автомобили увозили днём и ночью. Однако по решению городских властей, до конца недели эвакуировать транспортные средства будут только в тёмное время суток.

Пресс-служба мэрия опубликовала обновлённый список улиц, где временно запретят парковать машины. Он выглядит следующим образом:

  • в ночь на 3 февраля коммунальные службы приступят к масштабному вывозу снежных масс на улице Героев России;
  • в ночь на 4 февраля – на дублёре улицы Билимбаевской (от Дружининской до Билимбаевской);
  • в ночь на 5 февраля – почистят улицу Короленко (от Луначарского до Восточной);
  • в ночь на 6 февраля – улицу Надеждинская (от Седова до Таватуйской);
  • в ночь на 7 февраля – улицу Луначарского (от Шевченко до Челюскинцев).

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Добавим, эвакуировать автомобили во время уборки снега начали в ночь на 26 января. Ежедневно список улиц, где запрещают парковку, меняется.

Областная газета Свердловской области

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