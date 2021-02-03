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Общество / Авто и транспорт
3 февраля 2021, 07:54

Россияне смогут летатать за границу ещё из двух городов

Самолёт в небе

Для международных перелётов открыты не менее 20 аэропортов в России. Фото: Галина Соловьёва

Авиасообщение России с другими странами возобновляется из аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Рассказываем, из каких городов и куда могут летать россияне.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить перелёты в другие страны ещё из двух аэропортов - в Кемерово и Петропавловске-Камчатском. С 8 февраля разрешено летать также из 8 аэропортов в следующих городах:

  • Екатеринбург,
  • Пермь,
  • Астрахань,
  • Иркутск,
  • Махачкала,
  • Минеральные Воды,
  • Нижний Новгород, 
  • Хабаровск.

Кроме того, сейчас за границу можно летать, соблюдая ограничения по COVID-19, из аэропортов Москвы, Санкт Петербурга, Калининграда, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Грозного, Красноярска, Самары, Уфы.

На данный момент Россия возобновила авиаперелёты в Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Открыто авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, правда, туда не летает пока ни одна авиакомпания из РФ. Наша страна также готовится возобновить рейсы в Сингапур и Грецию с 8 февраля и в Великобританию - не раньше, чем с 16 февраля.

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Областная газета Свердловской области

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