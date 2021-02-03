Из-за выпавшего снега Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается в центре уральской столицы. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня утром в Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки. Из-за прошедшего снегопада на дорогах города зафиксированы несколько аварий.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сильные заторы наблюдаются на проспекте Ленина (от Репина до Вайнера), на улицах Гурзуфская, Радищева, Куйбышева, Московская, Восточная. Также автомобилисты стоят на улицах Халтурина, Готвальда, Черепанова, Машиностроителей и на проспекте Космонавтов.

Сложности с движением транспорта наблюдаются на выезде с микрорайона ЖБИ (стоят улицы Сыромолотова и Высоцкого). Рядом образовалась пробка на Егоршинском подходе, улице Комсомольской и развязке у концерна "Калина".

ДТП произошли на перекрёстках Малышева - Горького, Белореченская - Посадская, Серафимы Дерябиной - Зоологическая, на Московской (у ТРЦ "Фан Фан"), на кольце на Объездой дороге и во многих других местах.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, накануне вечером снегопад тоже осложнил движение в уральской столице: тогда дорожная обстановка оценивалась в 9 баллов.