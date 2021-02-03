В Свердловской области на расчистку дорог вышли 472 единицы техники

Сообщить о нерасчищенных участках водители могут по двум номерам: 8 (343) 261-79-83 и 8 (343) 262-50-65. Фото: Алексей Кунилов.

На трассах Свердловской области устраняют последствия снегопада. Снег убирают 472 дорожные машины.

Для борьбы с гололёдом и снежным накатом использованы 7,5 тысячи кубометров противогололёдных материалов, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

По данным ведомства, в ночь на 3 февраля основная масса снега выпала в западных районах Среднего Урала. Высота снежного покрова там достигла 11 сантиметров. В центре области выпало 4 сантиметра снега, на востоке – 1 сантиметр. Осадков не было только в северной части региона.

Водителей предупреждают о следующем снегопаде, который ожидается 4 февраля. Для снижения риска возникновения ДТП, автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также выбирать стиль вождения, позволяющий сохранить постоянный контроль за движением автомобиля.