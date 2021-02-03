Из Кольцово запускают прямые рейсы в Стамбул

До этого прямых перелётов из столицы Урала в этот турецкий город не было. Фото: Евгения Скачкова

"Победа" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Самолёты авиакомпании начнут летать в Турцию без пересадок с 1 апреля.

"Это не шутка! 1 апреля старт полётов по направлению Екатеринбург - Стамбул", - говорится в сообщении авиакомпании. Рейсы уже появились на сайте "Победы".

Согласно данным расписания Кольцово, в Стамбул с конца марта из Екатеринбурга также будут летать самолёты Turkish Airlines. До этого прямых перелётов из столицы Урала в этот турецкий город не было. При этом екатеринбуржцы продолжат летать в Анталью с несколькими авиакомпаниями.

Напомним, что с 8 февраля Кольцово откроет перелёты по всему миру с соблюдением ограничений по коронавирусу.

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Фото: расписание Кольцово