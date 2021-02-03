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Общество / Авто и транспорт
3 февраля 2021, 18:50

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля

Поезд

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении железнодорожного сообщения с Беллоруссией с 8 февраля. Соответствующее решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Сообщение будет возобновлено по маршрутам Минск – Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Также с понедельника на взаимной основе будет увеличено число авиарейсов из Москвы в Минск с трёх до пяти полётов в неделю. Из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск будет летать один рейс в неделю.

Помимо этого было принято решение увеличить с 8 февраля число регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек с одного до трёх рейсов в неделю. Ещё через неделю Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное  авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)", - сообщается на сайте Правительства.

Напомним, что сегодня стало известно о возобновлении авиасообщения России с другими странами из аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского. На данный момент Россия возобновила авиаперелёты в Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу.

Областная газета Свердловской области

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