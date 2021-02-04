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Общество / Авто и транспорт
4 февраля 2021, 09:40

Приставы помогли екатеринбурженке вернуть машину, которую её бывший супруг проиграл в карты

машина под снегом

Найти машину удалось в посёлке Исток, несмотря на то, что она была засыпана снегом. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебные приставы вернули женщине её автомобиль KIA Cerato, который попал в незаконное пользование другого человека. Машина была проиграна в карты.

Приставам поступил исполнительный документ об истребовании из чужого незаконного владения автомобиля, а также ключей и документов на него. Владелица иномарки рассказала, что машина оказалась в распоряжении другого человека из-за карточных долгов её супруга. При этом автомобиль принадлежит женщине, она купила его уже после расторжения брака, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Поскольку человек, незаконно завладевший транспортным средством, не предъявил правообладающих документов, суд потребовал вернуть машину её законной владелице. Сделать это следовало в течение добровольного срока, но вместо этого ответчик стал скрывать автомобиль.

Найти машину удалось в посёлке Исток, несмотря на то, что она была засыпана снегом. Ответчик вынужден был отдать ключи и документы владелице. 

Областная газета Свердловской области

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