Темы дня

Общество / Авто и транспорт
4 февраля 2021, 14:17

14 свердловских муниципалитетов получат 1,4 миллиарда рублей на дороги

Рабочие укладывают асфальт

Кроме того, территории получат субсидии на дорожную деятельность - в 2021 году всего 5,5 миллиарда рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 14 территорий получат 1,4 миллиарда рублей на строительство и капремонт местных дорог. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.

В списке муниципалитетов, которые получат иные межбюджетные трансферты, значатся:

  • Ачитский ГО,
  • Берёзовский (известно, что 36 млн пойдут на строительство дороги по пр. Александровский),
  • Богданович,
  • Верхняя Пышма (208 млн направят на строительство ул. Машиностроителей, Сапожников),
  • Ивдель,
  • Ирбит,
  • Каменск-Уральский,
  • Качканар,
  • Красноуфимск,
  • Махнёво (212,8 млн - на строительство подъезда к д. Перевалова с мостом через реку Тагил),
  • Нижнетуринский ГО,
  • Сысерть (город получит деньги на строительство ул. Токарей от Энгельса до Ленина),
  • Байкалово,
  • Нижние Серги (получат 50 млн на восстановление мостов после паводка 2020 года).

Кроме того, территории получат субсидии на дорожную деятельность - в 2021 году всего 5,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт дорог в рамках нацпроекта (3,4 млрд рублей) и вне нацпроекта, а также на обновление наземного общественного транспорта, сообщили в департаменте информполитики региона. Известно, что Екатеринбург получит около миллиарда рублей на обновление дорог, Нижний Тагил - более 600 миллионов.

Читайте также:

Екатеринбург получит 135 миллионов на подготовку к 300-летию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.02.2021, 14:39 / Общество
В 40-й больнице Екатеринбурга из-за аварии отключилось электричество
04.02.2021, 14:19 / Экономика
Глава Минэкономразвития России заявил о стабилизации цен на сахар и масло
04.02.2021, 14:18 / Общество
Уральские таможенники изъяли полтонны немаркированной одежды
04.02.2021, 14:17 / Общество
14 свердловских муниципалитетов получат 1,4 миллиарда рублей на дороги
04.02.2021, 13:41 / Общество
Скончались ещё 14 свердловчан с ковидом