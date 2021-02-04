14 свердловских муниципалитетов получат 1,4 миллиарда рублей на дороги

В Свердловской области 14 территорий получат 1,4 миллиарда рублей на строительство и капремонт местных дорог. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.
В списке муниципалитетов, которые получат иные межбюджетные трансферты, значатся:
- Ачитский ГО,
- Берёзовский (известно, что 36 млн пойдут на строительство дороги по пр. Александровский),
- Богданович,
- Верхняя Пышма (208 млн направят на строительство ул. Машиностроителей, Сапожников),
- Ивдель,
- Ирбит,
- Каменск-Уральский,
- Качканар,
- Красноуфимск,
- Махнёво (212,8 млн - на строительство подъезда к д. Перевалова с мостом через реку Тагил),
- Нижнетуринский ГО,
- Сысерть (город получит деньги на строительство ул. Токарей от Энгельса до Ленина),
- Байкалово,
- Нижние Серги (получат 50 млн на восстановление мостов после паводка 2020 года).
Кроме того, территории получат субсидии на дорожную деятельность - в 2021 году всего 5,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт дорог в рамках нацпроекта (3,4 млрд рублей) и вне нацпроекта, а также на обновление наземного общественного транспорта, сообщили в департаменте информполитики региона. Известно, что Екатеринбург получит около миллиарда рублей на обновление дорог, Нижний Тагил - более 600 миллионов.
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