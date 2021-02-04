14 свердловских муниципалитетов получат 1,4 миллиарда рублей на дороги

Кроме того, территории получат субсидии на дорожную деятельность - в 2021 году всего 5,5 миллиарда рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 14 территорий получат 1,4 миллиарда рублей на строительство и капремонт местных дорог. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.

В списке муниципалитетов, которые получат иные межбюджетные трансферты, значатся:

Ачитский ГО,

Берёзовский (известно, что 36 млн пойдут на строительство дороги по пр. Александровский),

Богданович,

Верхняя Пышма (208 млн направят на строительство ул. Машиностроителей, Сапожников),

Ивдель,

Ирбит,

Каменск-Уральский,

Качканар,

Красноуфимск,

Махнёво (212,8 млн - на строительство подъезда к д. Перевалова с мостом через реку Тагил),

Нижнетуринский ГО,

Сысерть (город получит деньги на строительство ул. Токарей от Энгельса до Ленина),

Байкалово,

Нижние Серги (получат 50 млн на восстановление мостов после паводка 2020 года).

Кроме того, территории получат субсидии на дорожную деятельность - в 2021 году всего 5,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт дорог в рамках нацпроекта (3,4 млрд рублей) и вне нацпроекта, а также на обновление наземного общественного транспорта, сообщили в департаменте информполитики региона. Известно, что Екатеринбург получит около миллиарда рублей на обновление дорог, Нижний Тагил - более 600 миллионов.

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