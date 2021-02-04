Строительство трамвайной ветки в Академический стартует в 2021 году

Власти Екатеринбурга планируют заключить контракт на строительство трамвайной ветки в Академический в первом полугодии 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга планируют заключить контракт на строительство трамвайной ветки в Академический в первом полугодии 2021 года. Тогда же стартует активная стадия реализации проекта.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, проект трамвайной ветки в Академический уже готов. Однако чтобы не было вопросов по эксплуатации, сейчас ведутся работы по устранению определённых замечаний.

Изданию также уточнили, что стоимость проекта "по экспертизе в деньгах 2020 года" составит 2,8 млрд рублей. Ранее сообщалось о 2,5 млрд рублей, но это была предварительная цифра до направления документации в ГЭВ (госэкспертиза проектной документации).

"Скорость реализации будет зависеть от объёмов финансирования", – заявили в горадминистрации.

Ранее "Областная газета" писала, что проект трамвайной линии в Академический в Екатеринбурге получил положительное заключение в ходе госэкспертизы. Предполагается, что линия пройдёт по улицам Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Трамвайную ветку проложат на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова.