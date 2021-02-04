Названа десятка самых популярных автомобилей января

Всего россияне приобрели около 45 тысяч автомобилей самых популярных моделей января. Фото: Александр Исаков

Самой продаваемой моделью в России с начала 2021 года стала KIA Rio. Автомобиль купили 7 763 россиянина. Это на четверть больше по сравнению с январём прошлого года.

В пятёрку самых популярных моделей вошли также LADA Granta (на ней оставили выбор 7 720 раз, -9% к первому месяцу 2020 года), LADA Vesta (6 347 проданных машин, -15%), кроссовер Hyundai Creta (5 701 авто, +6%), Hyundai Solaris (3 481 ТС, +2%).

В топ-10 аналитики агентства "Автостат" включили Volkswagen Polo (приобретён 3 256 раз, - 7%), внедорожник Renault Duster (2 888, +63%), LADA Niva (спрос вырос в 2,4 раза до 2 809 машин), LADA Largus (продано 2 379 единиц, +3%), кроссовер Toyota RAV4 (2 321 экземпляр, -11%).

Всего россияне приобрели около 45 тысяч автомобилей этих моделей в январе 2021 года.

Напомним, что в 2020 году жители России купили 1,5 миллиона новых машин. Топ-5 самых популярных моделей прошлого года выглядел так: LADA Granta (куплено 120 тысяч машин), LADA Vesta (103 тысячи), KIA Rio (88 тысяч), Hyundai Creta (72 тысячи) и Volkswagen Polo (58 тысяч).