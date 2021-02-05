В Екатеринбурге продлят маршрут автобуса №43

У автобуса №43 переносут конечную остановку в микрорайоне УНЦ. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге скорректируют схему движения автобуса №43. Его маршрут продлят за счёт переноса конечной остановки в микрорайоне УНЦ.

С остановочного пункта "УНЦ" по улице Амундсена конечную перенесут на "Академгородок" по улице Мостовая. Изменения произойдут 8 февраля, сообщает ЕМУП "Гортранс".

Напомним, с понедельника также изменится схема движения автобуса №45. У него появится новая остановка "Тубсанаторий".

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