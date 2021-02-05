В двух микрорайонах Екатеринбурга появятся запреты на стоянку

Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на Ботанике и в Солнечном. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге будут установлены новые знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Они появятся в двух микрорайонах города – на Ботанике и в Солнечном.

Соответствующее решение связано с вопросом обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети города. По данному поводу в мэрию поступало много обращений от граждан, сообщает пресс-служба мэрии.

Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на следующих участках:

улица Чемпионов (на всём протяжении);

внутриквартальный проезд от улицы Родонитовой до дома № 61 на Крестинского;

Автолюбителей предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

"Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.

Ранее стало известно об установке аналогичных дорожных знаков на ул. Сурикова (от Фурманова до Щорса), а также на внутриквартальных проездах между домом №6 на Стачек и домом №3г на Старых Большевиков и от дома №60/1 на Токарей до дома №2 на Металлургов.

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