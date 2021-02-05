Новые автомобили обошлись россиянам в 2,5 триллиона рублей в 2020 году

Машины массового сегмента обошлись россиянам суммарно в 1,78 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

В прошлом году россияне потратили на покупку новых машин 2,5 триллиона рублей. Это на 2% меньше, чем в 2019 году. Средневзвешенная цена автомобиля выросла на 7% и составила 1,68 миллиона рублей.

Машины массового сегмента обошлись россиянам в 1,78 млрд рублей, премиум-класса - 0,72 трл рублей. Всего в 2020 году в Росси было продано 1,5 миллиона новых автомобилей.

"Несмотря на рост средневзвешенной цены (+7%), ёмкость рынка во многом снизилась вследствие падения продаж новых машин, которое по итогам 2020 года составило 9%", - прокомментировали данные в аналитическом агентстве "Автостат".

Добавим, что средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента по итогам прошлого года выросла на 4%, до 1,33 млн рублей, премиум-класса – на 13% до 4,93 млн рублей. Средневзвешенная цена рассчитывается исходя из рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж.

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