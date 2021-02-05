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Общество / Авто и транспорт
5 февраля 2021, 12:14

Автобусные рейсы снова свяжут Екатеринбург с закрытым городом в Челябинской области

автобус на трассе

С 5 февраля на Северном автовокзале Екатеринбурга возобновляются рейсы в Озёрск. Фото: Алексей Кунилов.

С 5 февраля на Северном автовокзале Екатеринбурга возобновляются рейсы в Озёрск. Они будут выполнятся дважды в неделю.

Отправляться в путь автобусы будут по понедельникам и пятницам в 15:03. Время в пути составит почти 4 часа. Стоимость билета равна 440 рублям, следует из информации, опубликованной на сайте автовокзала.

Транспортное сообщение между Екатеринбургом и Озёрском было приостановлено осенью прошлого года. Прежний перевозчик отменил рейсы с 11 сентября, сразу найти ему замену не удалось из-за пандемии, сообщала ранее пресс-служба администрации Озёрска.

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Областная газета Свердловской области

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