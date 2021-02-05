На сооружение моста через Нижнетагильский пруд выделят ещё 2,7 миллиарда

Строительство моста в Нижнем Тагиле стартовало в марте 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о распределении субсидий на развитие транспортного комплекса. Нижний Тагил в этом и следующем годах получит ещё 2,7 миллиарда рублей на возведение моста.

В 2021 году бюджету муниципалитета будет выделено 1,2 млрд из областной казны, в 2022 - 1,5 млрд рублей. Денежные средства пойдут на строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры.

Напомним, что строительство моста в Нижнем Тагиле стартовало в марте 2020 года. Контракт был заключён с московской компанией ООО "Альмакоргруп". Известно, что в качестве субподрядчиков к работам будут привлечены "Тагилдорстрой" и другие тагильские предприятия. Рабочие завершают бурение и бетонирование свай для всех опор моста, продолжается сборка пролётного строения, строится путепровод через Свердловское шоссе.

С постановлением правительства Свердловской области можно ознакомиться на официальном интернет-портале региона.

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