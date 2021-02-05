На развязку у "Калины" в Екатеринбурге выделят 2,6 миллиарда за три года

Начать реализацию проекта планируется с 2021 года, а завершить строительство развязки - в 2025. Фото: ОАО «Уралгипротранс»

Правительство Свердловской области утвердило распределение субсидий на строительство транспортной развязки у концерна "Калина". Екатеринбург в 2021-2023 годах получит 2,6 миллиарда рублей на проект из областного бюджета.

При этом в этом и следующем годах будет выделено по 100 миллионов, а в 2023 году - 2,4 миллиарда.

Напомним, что обещественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории в районе пер. Базовый – ул. Комсомольская – Сибирский тракт завершились в 2020 году. Начать реализацию проекта планируется с 2021 года, а завершить строительство развязки - в 2025-м. Предварительная стоимость развязки у "Калины" - 6 миллиардов рублей. Торги на выполнение ремонта пока не проведены.

О необходимости реконструировать развязку у "Калины" говорят более 10 лет. Железобетонный мост в центре развязки, построенный ещё в 1963 году, является единственной артерией, связывающей жителей микрорайонов ЖБИ и Синие Камни с центром Екатеринбурга. По этому же путепроводу идёт ежедневный транспортный поток в Берёзовский, Реж, Тюмень. Согласно проекту, разработанному ОАО "Уралгипротранс", путепровод по ул. Комсомольской (через ж/д пути ст. Шарташ) будет полностью снесён, а на его месте построен новый – длиной 331 метр и шириной 16 метров. Другой мост – через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино – подлежит реконструкции, а из района Синие Камни появится дополнительный въезд/выезд на улицу Комсомольскую. Вокруг развязки предусмотрены велодорожки, подземные и наземные пешеходные переходы, а вдоль улицы Комсомольской – шумозащитные экраны. Подробнее об этом читайте в материале "Облгазеты" "Развязка близко?".

С постановлением правительства Свердловской области можно ознакомиться на официальном интернет-портале региона.

Согласно документу, Екатеринбургу также будет выделено более 1,5 миллиарда рублей на строительство и обновление дорог к Универсиаде-2023.

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