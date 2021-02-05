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Общество / Авто и транспорт
5 февраля 2021, 15:41

Стартовало строительство автовокзала «Золотой» спустя год после закладки первого камня

автовокзал «Золотой»

В Екатеринбурге на месте строительства нового автовокзала уже стоит забор, который украшают жёлтые линии и надпись «Золотой». Фото: Александр Стороженко.

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга начали возводить автовокзал «Золотой». При этом закладка первого камня строительства нового регионального транспортно-пересадочного узла состоялась в начале прошлого года.

О старте работ «Областной газете» рассказали жители микрорайона. Изданию сообщили, что на месте строительства уже стоит забор. Его украшают жёлтые линии и надпись «Золотой».

«Уже вовсю кипит работа. Сегодня утром со стройплощадки доносился звук отбойника», – рассказал "ОГ" Александр.

Двухэтажное здание автовокзала «Золотой» планируется возвести рядом со станцией метро «Ботаническая». Общая площадь комплекса – более 300 тысяч квадратных метров, около половины из них – торговые площади. Строительство оценивается в 400 млн долларов.

Ранее в уральской столице завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под строительство транспортной развязки для нового автовокзала. Проект поддержали 102 участника обсуждения из 128.

Добавим, в конце прошлого года студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) под руководством главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова показали своё видение проекта ТРЦ с автовокзалом на Ботанике. Было представлено девять проектов. Ознакомиться со всеми можно тут.

Фото: проекты

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Областная газета Свердловской области

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Стартовало строительство автовокзала «Золотой» спустя год после закладки первого камня