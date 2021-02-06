«Погода вновь преподнесла нам сюрприз»: мэрия Екатеринбурга обратилась к горожанам из-за оттепели и дождя

Похолодание ожидается в городе уже к вечеру, а дождь – станет ледяным. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Екатеринбурга обратилась жителям уральской столицы в связи с оттепелью и дождём. На дорогах города возможны перебои в работе светофоров.

«Погода вновь нам преподнесла сюрприз в виде оттепели с дождём. Из-за большого количества воды возможны сбои в работе светофорных объектов», - говорится в обращении, распространённом пресс-службой мэрии.

Напомним, в начале февраля в столице Урала установилась практически весенняя погода: температура воздуха поднялась до +1 градуса, в городе пошёл дождь. Уже завтра синоптики обещают похолодание.

В городской администрации также отметили, что похолодание ожидается в городе уже к вечеру, а дождь – станет ледяным. Такие перепады погоды неизбежно приведут к гололёду, возможен сход снега с крыш.

«В такую погоду призываем быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на транспорте и пешком, выбирать обувь и одежду в соответствии с погодными условиями, избегать резких манёвров за рулем и соблюдать безопасную скорость и дистанцию», - призвали в мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что с аналогичным предупреждением выступили городская и областная Госавтонспекции: уже ближайшей ночью резкое изменение погодных условий грозит осложнением дородной обстановки не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области.

Автолюбителям с небольшим стажем посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте. Остальных водителей попросили выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов и перестроений.