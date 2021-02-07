В Свердловской области расширили ограничения на движение транспорта

Фото: Галина Соловьёва

На свердловских трассах введены дополнительные ограничения из-за непогоды. Они касаются общественного и грузового транспорта.

Ограничения действуют на следующих дорогах:

Екатеринбург-Реж-Алапаевск в направлении из столицы Урала для общественного и грузового транспорта,

Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть с 9 по 17 км для общественного транспорта,

Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в тёмное время суток в прямом направлении с 19 по 41 километр и с 313 по 326 км в обратном направлении для грузового транспорта.

Приостановлено движение автобусов из Нижней Салды и Нижних Серёг. Кроме того, читатели "Областной газеты" сообщают, что на завтра отменяется подвоз детей из посёлков, в том числе вблизи Верхней Пышмы, по рекомендациям ГИБДД.

"Все эти меры вводятся из-за неблагоприятных погодных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения. Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы", - отметили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Добавим, что водители, попавшие в трудную ситуацию на дороге, должны позвонить по номерам 112 или 02.

Сегодня из-за резкого похолодания после плюсовой температуры и дождя на дорогах Свердловской области выросло число дорожных аварий. В одном из ДТП погибли сестры 8 и 10 лет. В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Челябинск столкнулись около 20 машин.