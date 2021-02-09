В ГИБДД Екатеринбурга очередь за номерами будет формироваться по-новому

Посетителей, пришедших без записи, смогут принять в тот же день только при условии наличия свободного времени. Фото: Алексей Кунилов.

В одном из подразделений ГИБДД Екатеринбурга с 9 февраля будет формироваться единая очередь для регистрации транспортных средств. В ней будут те, кто записался заранее и те, кто обратился за услугой в порядке "живой" очереди.

Однако посетителей, пришедших без записи, смогут принять в тот же день только при условии наличия свободного времени. В худшем случае гражданам будет предложено время предварительной записи, возможно даже на другой день.

Посетители будут обслуживаться таким образом в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Чкалова,1), сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

"Формирование единой очереди посетителей это необходимое требование административного регламента при оказании государственной услуги по регистрации транспортных средств", – говорится в сообщении.

Добавим, в Екатеринбурге есть и другие подразделения ГИБДД, где можно зарегистрировать автомобиль – пр. Водительский, 20 и ул. III Интернационала, 15. Там приём заявителей осуществляется только по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

С полным перечнем подразделений в свердловских городах можно ознакомиться тут.