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9 февраля 2021, 11:29

Алексей Орлов ответил на вопрос о перспективах строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Метро Екатеринбурга

По словам Алексея Орлова, метрополитену осталось модернизировать два состава, пять уже были модернизированы. Фото: Галина Соловьёва

Временно исполняющий полномочия гллав города Алексей Орлов назвал вопрос строительства второй ветки метро одним из самых болезненных сегодня. О перспективах строительства второй ветки его спросили сегодня на заседании думы.

- 140 млн рублей сегодня заложено в городском бюджете. Это деньги на технико-коммерческое обоснование. В этом году обоснование подготовим, потом будем вести разговоры и о проектировании, - сказал он.

Орлов подчеркнул, что со времени работы в правительстве у него есть необходимые контакты, которые он будет использовать. По его мнению, для строительства нужно использовать новые технологии, которые помогут удешевить процесс. И напомнил, что метрополитену осталось модернизировать два состава, пять уже были модернизированы.

Алексей Орлов представляет сегодня в гордуме программу развития Екатеринбурга в качестве кандидата на пост мэра города.

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Областная газета Свердловской области

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