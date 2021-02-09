Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 февраля 2021, 13:04

Евгений Куйвашев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Кольцово, самолёт

Аэропорт Кольцово входит в число лидеров в России по объёму пассажиропотока, а "Уральские авиалинии" – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок. Фото: Евгения Серебренникова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что Средний Урал является крупным транспортным центром страны.

Это доказывает,  что международный аэропорт Кольцово входит в число лидеров в России по объёму пассажиропотока, а "Уральские авиалинии" – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок.

В условиях пандемии пассажирские авиаперевозки, в особенности международные, заметно сократились: в 2020 году Кольцово обслужил почти вдвое меньше пассажиров, чем в 2019-м, а "Уральские авиалинии" перевезли на 40% меньше пассажиров.

Чтобы поддержать отрасль, правительство Свердловской области решило участвовать в программе развития межрегиональных авиаперевозок, подав заявку в Росавиацию на субсидирование из федерального бюджета ряда популярных маршрутов, рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил работников гражданской авиации за обеспечение безопасности и высокого качества воздушных перевозок, пожелал им здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и лётной погоды.

Полный текст поздравления опубликован в свежем номере "Областной газеты".

Напомним, на днях из Екатеринбурга возобновилось международное авиасообщение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2021, 14:27 / Общество
Санврачи Екатеринбурга проверят детсад на ВИЗе в связи со случаями острой кишечной инфекции
09.02.2021, 14:11 / Общество
Губернатор Свердловской области встретился с президентом РАН в Москве
09.02.2021, 14:07 / Общество
Космические спасатели ЦВО получили новый спускаемый аппарат для тренировок
09.02.2021, 14:00 / Общество
В Екатеринбурге горела автомойка
09.02.2021, 13:13 / Общество
Ещё 15 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России