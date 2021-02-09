Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что Средний Урал является крупным транспортным центром страны.
Это доказывает, что международный аэропорт Кольцово входит в число лидеров в России по объёму пассажиропотока, а "Уральские авиалинии" – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок.
В условиях пандемии пассажирские авиаперевозки, в особенности международные, заметно сократились: в 2020 году Кольцово обслужил почти вдвое меньше пассажиров, чем в 2019-м, а "Уральские авиалинии" перевезли на 40% меньше пассажиров.
Чтобы поддержать отрасль, правительство Свердловской области решило участвовать в программе развития межрегиональных авиаперевозок, подав заявку в Росавиацию на субсидирование из федерального бюджета ряда популярных маршрутов, рассказал Евгений Куйвашев.
Губернатор поблагодарил работников гражданской авиации за обеспечение безопасности и высокого качества воздушных перевозок, пожелал им здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и лётной погоды.
Полный текст поздравления опубликован в свежем номере "Областной газеты".
Напомним, на днях из Екатеринбурга возобновилось международное авиасообщение.