Аэропорт Кольцово входит в число лидеров в России по объёму пассажиропотока, а "Уральские авиалинии" – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок. Фото: Евгения Серебренникова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что Средний Урал является крупным транспортным центром страны.

Это доказывает, что международный аэропорт Кольцово входит в число лидеров в России по объёму пассажиропотока, а "Уральские авиалинии" – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок.

В условиях пандемии пассажирские авиаперевозки, в особенности международные, заметно сократились: в 2020 году Кольцово обслужил почти вдвое меньше пассажиров, чем в 2019-м, а "Уральские авиалинии" перевезли на 40% меньше пассажиров.

Чтобы поддержать отрасль, правительство Свердловской области решило участвовать в программе развития межрегиональных авиаперевозок, подав заявку в Росавиацию на субсидирование из федерального бюджета ряда популярных маршрутов, рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил работников гражданской авиации за обеспечение безопасности и высокого качества воздушных перевозок, пожелал им здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и лётной погоды.

Полный текст поздравления опубликован в свежем номере "Областной газеты".

Напомним, на днях из Екатеринбурга возобновилось международное авиасообщение.